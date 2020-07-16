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Президент румынского клуба – о конкуренции с «ЧФР Клуж»: «Я бы съел плоть человека из Клужа»

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Энтони Хопкинс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Валериу Илфтайм вознамерился опробовать радости каннибализма.

Президент румынского клуба «Ботошани» Валериу Илфтайм отметился скандальным заявлением касательно соперничества его команды с «ЧФР Клуж».

«Я бы съел плоть человека из Клужа, учитывая, как сильно меня там оскорбляли», – приводит слова Илфтайма румынский журналист Эмануэль Рошу.

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  • В сезоне-2019/20 и «Ботошани», и «ЧФР Клуж» попали в зону плей-офф – группу из шести команд, которые оспаривают чемпионство.
  • После семи туров «ЧФР Клуж» занимает второе место, «Ботошани» – четвертое.
  • 25 июля «ЧФР Клуж» сыграет с «Ботошани», матч пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» в городе Клуж-Напока, Трансильвания.

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