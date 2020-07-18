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Владелец «Стяуа»: «Откройте стадионы, пусть весь мир переболеет коронавирусом»

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Джиджи Бекали

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Одиозный бизнесмен нашел решение всех проблем.

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали призвал открыть стадионы с тем, чтобы все поскорее переболели COVID-19.

«Вы можете расстраиваться, но если это происходит по божьей воле... Это болезнь, которой переболеют все. Мы живем с ней. Откройте стадионы, чтобы весь мир переболел, потому что, в конце концов, мы все заразимся этим вирусом!

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Я не занимаюсь пропагандой против коронавируса. Я просто делаю то, что говорят мои врачи в онкологической клинике. И мои доктора говорят мне, что, когда вы в маске, уровень поступаемого кислорода уменьшается, а следом падает иммунитет. Вот почему я не ношу маску. Витамин С, витамин D, цинк, вы это принимаете, и с вирусом покончено – это то, что врачи говорят мне», – цитирует Бекали gsp.ro.

  • В Румынии зафиксировано 36,691 случаев заражения коронавирусом.
  • «Стяуа» занимает пятое место в лидерской группе чемпионата страны.

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