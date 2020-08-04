Марио Балотелли
Фото: Getty Images
Марио, а что дальше? ФНЛ?
Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Румынии – речь идет о лучшем клубе страны, «ЧФР Клуж».
«Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них – итальянский бомбардир, а другой раздражал нас в квалификации Лиги чемпионов», – заявил президент клуба Нелуту Варга после завоевания титула в эфире румынского телевидения.
Чемпионат Италии
«Брешиа» подаст в суд на Балотелли и Райолу
13/06/2020 В 08:21
Издание Look Sport сообщает, что речь идет о 29-летнем Балотелли. «Просто представьте, Балотелли в Румынии! Просто представьте!» – пишет румынский журналист Эмануэль Рошу.
- Последний клуб Балотелли – «Брешиа» – хочет избавиться от футболиста.
- В сезоне-2019/20 «ЧФР» стал шестикратным чемпионом Румынии.
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Италии
«Он даже не появлялся в Zoom». Тренер «Брешиа» объяснил, почему клуб расторгнет контракт с Балотелли
06/06/2020 В 13:31
Чемпионат Италии
«Впервые ты облажался, а я – нет». Кьеллини и Балотелли выяснили отношения
12/05/2020 В 20:30