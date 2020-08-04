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Look Sport: Балотелли может продолжить карьеру в Румынии

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Марио Балотелли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Марио, а что дальше? ФНЛ?

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Румынии – речь идет о лучшем клубе страны, «ЧФР Клуж».

«Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них – итальянский бомбардир, а другой раздражал нас в квалификации Лиги чемпионов», – заявил президент клуба Нелуту Варга после завоевания титула в эфире румынского телевидения.

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Издание Look Sport сообщает, что речь идет о 29-летнем Балотелли. «Просто представьте, Балотелли в Румынии! Просто представьте!» – пишет румынский журналист Эмануэль Рошу.

  • Последний клуб Балотелли – «Брешиа» – хочет избавиться от футболиста.
  • В сезоне-2019/20 «ЧФР» стал шестикратным чемпионом Румынии.

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