Марио, а что дальше? ФНЛ?

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Румынии – речь идет о лучшем клубе страны, «ЧФР Клуж».

«Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них – итальянский бомбардир, а другой раздражал нас в квалификации Лиги чемпионов», – заявил президент клуба Нелуту Варга после завоевания титула в эфире румынского телевидения.

Чемпионат Италии «Брешиа» подаст в суд на Балотелли и Райолу 13/06/2020 В 08:21

Издание Look Sport сообщает, что речь идет о 29-летнем Балотелли. «Просто представьте, Балотелли в Румынии! Просто представьте!» – пишет румынский журналист Эмануэль Рошу.

Последний клуб Балотелли – «Брешиа» – хочет избавиться от футболиста.

В сезоне-2019/20 «ЧФР» стал шестикратным чемпионом Румынии.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Италии «Он даже не появлялся в Zoom». Тренер «Брешиа» объяснил, почему клуб расторгнет контракт с Балотелли 06/06/2020 В 13:31