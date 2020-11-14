Динамо Бухарест
    -
    22:00
    14.11.20
    Стадион Динамо (Кишинев)
    Астра
      Чемпионат Румынии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо Бухарест - Астра

      Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем Динамо Бухарест – Астра на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Космин Контра или Eugen Neagoe? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Бухарест и Астра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Бухарест и Астра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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