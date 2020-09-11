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Арджеш (Питешти) - UTA Arad

Чемпионат Румынии - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем Арджеш (Питешти) – UTA Arad на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ионуц Бадя или Лазло Балинт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арджеш (Питешти) и UTA Arad и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арджеш (Питешти) и UTA Arad, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

