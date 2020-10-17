ЧФР Клуж
    -
    21:30
    17.10.20
    Стадион им. д-ра Константина Радулеску
    Ботошани
      Чемпионат Румынии • Тур 7
      Календарь
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      Онлайн
      ЧФР Клуж - Ботошани
      Чемпионат Румынии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем ЧФР Клуж – Ботошани на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дан Петреску или Мариуш Кройтору? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЧФР Клуж и Ботошани и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЧФР Клуж и Ботошани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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