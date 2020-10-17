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КСМС Яссы - Сепси Сфынту-Георге

Чемпионат Румынии - 17 октября 2020

Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем КСМС Яссы – Сепси Сфынту-Георге на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Панку или Лео Флориан Грозаву? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу КСМС Яссы и Сепси Сфынту-Георге и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются КСМС Яссы и Сепси Сфынту-Георге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

