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AFC Chindia Târgoviste - Газ Метан Медиаш

Чемпионат Румынии - 17 октября 2020

Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем AFC Chindia Târgoviste – Газ Метан Медиаш на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Emil Sandoi или Жоржи Паулу Кошта Алмейда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу AFC Chindia Târgoviste и Газ Метан Медиаш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются AFC Chindia Târgoviste и Газ Метан Медиаш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

