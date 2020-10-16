Арджеш (Питешти)
    -
    21:00
    16.10.20
    Николае Добрин
    Астра
      Чемпионат Румынии • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Арджеш (Питешти) - Астра
      Чемпионат Румынии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Румынии. Следите за матчем Арджеш (Питешти) – Астра на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арджеш (Питешти) и Астра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арджеш (Питешти) и Астра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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