В матче первого дивизиона Румынии между «Комуна Реча» и бухарестским «Рапидом» события развивались по комичному сценарию. .

На 17-й минуте в ворота столичного клуба назначили пенальти. Неожиданно, но к точке подошел голкипер «Комуны» Алин Бота. Опытный 37-летний ветеран, носящий капитанскую повязку, разбежался, сделал небольшую паузу и пробил в левый от себя нижний угол.

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Вратарь «Рапида» Виргил Драгия разгадал планы колеги и отразил удар, а защитники справились с остальными попытками добивания. Футболисты «Бухареста» тут же вынесли мяч вперед к пустой раме соперника, но оборона «Речи» подстраховала пожар на своей трети.

Но спустя минуту после незабитого пенальти «Рапид» провел атаку левым краем. Петре Годже влетел в штрафную по флангу, отдал пас в центр, и со второго раза Каталин Хлистей открыл счет. То есть Бота буквально за 60 секунд не забил в чужие ворота и пропустил в свои.

Но фанатам «Комуны Речи» не нужно расстраиваться – во втором тайме хозяева вонзили два мяча и все же реализовали еще один 11-метровый – 2:1.

В англоязычной статье в википедии про Боту сказано, что он «известен точной реализацией пенальти», но у Eurosport.ru нет гарантий, что это предложение не дописали недоброжелатели голкипера-ветерана. Заранее извините.

Оказывается, тренером бухарестского «Рапида» стал бывший защитник московского «Спартака» Адриен Йенчи. Он играл за красно-белых с 2004 по 2006 гг. и возглавляет столичный клуб с этого сезона.

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