В третьем дивизионе Румынии был забит один из крутейших мячей европейского сезона – он очень похож на недавний гол Валентино Лазаро из «Боруссии Мёнхенгладбах».
Чудо-гол ударом скорпиона оформил игрок «Штинца Мирослава» Роберт Габриэль Асэвоаи в ворота «Хушана Хуши». Добавляет веса удару тот факт, что он оказался победным.
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В Румынии вратарь не забил пенальти и через минуту пропустил в свои
- Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
- После 10 туров в третьем румынском дивизионе троевластие: «Штинца Мирослава», «Фореста Сучава» и «Буковина Рэдэуци» набрали по 22 очка.
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