Опубликовано 04/04/2021 в 05:27 GMT | Обновлено 04/04/2021 в 05:27 GMT

Главный тренер румынского «Индустрия Гальда де Жос» Стефан Фогороси покинул команду после первоапрельской шутки. Клуб пошутил об уходе специалиста, а тренер не оценил юмор и действительно ушел.

1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro опубликовать новость об увольнении Фогороси с поста главного тренера команды после трех поражений подряд. Тренер сразу понял, что новость приурочена к 1 апреля, но обиделся, не пришел на тренировку и покинул клуб, сообщает журналист Эмануэль Роши в твиттере

«Индустрия Гальда де Жос» выступает в третьем дивизионе чемпионата Румынии.

После 14 матчей команда идет на последнем месте с 4 очками.

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