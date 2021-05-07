После матча шестого тура чемпионата Румынии между «ЧФР Клуж» и «Академикой Клинчени» произошел курьезный эпизод с игроком одной из команд.

Автобус «Клужа» уехал без одного из игроков – полузащитник Овидиу Хобан остался возле стадиона. Он попытался угнаться за транспортным средством, но его так и не заметили. Футболист достал мобильный телефон и сел в остановившийся автомобиль.

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Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ЧФР».

«Клуж» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии.

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