После матча шестого тура чемпионата Румынии между «ЧФР Клуж» и «Академикой Клинчени» произошел курьезный эпизод с игроком одной из команд.
Автобус «Клужа» уехал без одного из игроков – полузащитник Овидиу Хобан остался возле стадиона. Он попытался угнаться за транспортным средством, но его так и не заметили. Футболист достал мобильный телефон и сел в остановившийся автомобиль.
Лига Европы УЕФА
Игрок румынского клуба – арбитру из Франции: «Считаешь нас цыганами, да?»
11/12/2020 В 21:38
  • Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ЧФР».
  • «Клуж» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии.
В Италии игрока обвиняют в убийстве сотрудника клуба
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Румынии
Look Sport: Балотелли может продолжить карьеру в Румынии
04/08/2020 В 06:05
Чемпионат Румынии
Президент румынского клуба – о конкуренции с «ЧФР Клуж»: «Я бы съел плоть человека из Клужа»
16/07/2020 В 19:11