После матча шестого тура чемпионата Румынии между «ЧФР Клуж» и «Академикой Клинчени» произошел курьезный эпизод с игроком одной из команд.
Автобус «Клужа» уехал без одного из игроков – полузащитник Овидиу Хобан остался возле стадиона. Он попытался угнаться за транспортным средством, но его так и не заметили. Футболист достал мобильный телефон и сел в остановившийся автомобиль.
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- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ЧФР».
- «Клуж» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии.
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