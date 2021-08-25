Вратарь футбольного клуба «Спортивная ассоциация Брашова» вывел команду в следующую стадию Кубка Румынии, забив со штрафного в конце матча против соседей из клуба «Брашов».
Богдан Кауке прямым ударом в девятку открыл счет на 85-й минуте и помог команде выйти в 1/32 финала Кубка.
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- «Спортивная ассоциация Брашова» выступает в третьей румынской лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место, но не поднялась в классе из-за поражения в плей-офф.
- ФК «Брашов» играет во второй лиге и идет на 14-м месте после 4 матчей.
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