Футболисты бухарестского «Динамо» поучаствовали в необычной акции перед матчем чемпионата Румынии против ФКСБ. Они вышли на поле с собаками из приюта на руках с целью найти для животных хозяев.
В проекте участвуют все клубы чемпионата Румынии, но футболисты «Динамо», сами носящие прозвище «красные собаки», пошли дальше и вышли с самими животными. У каждого пса на шее был бейдж с кличкой, чтобы зрителям было бы проще забрать приглянувшегося любимца.
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- Игра завершилась победой ФКСБ со счетом 6:0.
- «Динамо» – один из самых титулованных клубов Румынии, уступающий по завоеванным трофеям только «Стяуа».
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