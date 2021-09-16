Футболисты бухарестского «Динамо» поучаствовали в необычной акции перед матчем чемпионата Румынии против ФКСБ. Они вышли на поле с собаками из приюта на руках с целью найти для животных хозяев.

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В проекте участвуют все клубы чемпионата Румынии, но футболисты «Динамо», сами носящие прозвище «красные собаки», пошли дальше и вышли с самими животными. У каждого пса на шее был бейдж с кличкой, чтобы зрителям было бы проще забрать приглянувшегося любимца.

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Игра завершилась победой ФКСБ со счетом 6:0.

«Динамо» – один из самых титулованных клубов Румынии, уступающий по завоеванным трофеям только «Стяуа».

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