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Уфа - Томь

Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ - 30 мая 2019

Футбол, Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ. Следите за матчем Уфа – Томь на Eurosport.ru! 30 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вадим Евсеев или Василий Баскаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Томь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Уфа и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

