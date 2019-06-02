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Томь - Уфа

Стыковые матчи РПЛ-ФНЛ - 2 июня 2019

Футбол, Стыковые матчи РПЛ-ФНЛ. Следите за матчем Томь – Уфа на Eurosport.ru! 2 июня 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Василий Баскаков или Вадим Евсеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Уфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Томь и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

