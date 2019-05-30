«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» встретились в первом матче переходного турнира за место в Премьер-лиге-2019/20.

Началось все хорошо для хозяев поля: на 23-й минуте с 11-метровой отметки отличился Даниил Фомин и вывел нижегородцев перед.

Но на 65-й минуте Виталий Федорив забил мяч в свои ворота, а в добавленное время пенальти заработали уже самарцы: Антон Зиньковский был точен. А на 95-й минуте точку поставил Роман Шишкин – 3:1.

Ответная игра пройдет 2 июня в Самаре.

В другом стыке «Уфа» всухую разобралась с «Томью» (2:0).

(Фото: твиттер «Крыльев Советов»)

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