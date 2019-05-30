«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право остаться в российской Премьер-лиге со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл форвард хозяев Сильвестр Игбун, а во втором в свои же ворота мяч забил Исмаил Эдиев.

Ответная игра пройдет 2 июня в Томске.

«Уфа» заняла 14-е место в Премьер-лиге, томский клуб пришел третьим в сезоне Футбольной национальной лиги.

В другой паре за право сыграть в элитном дивизионе сразятся «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

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