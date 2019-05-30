From Official Website
«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче РПЛ
Томску в ответной игре нужно что-то вроде чуда.
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за право остаться в российской Премьер-лиге со счетом 2:0.
В первом тайме счет открыл форвард хозяев Сильвестр Игбун, а во втором в свои же ворота мяч забил Исмаил Эдиев.
- Ответная игра пройдет 2 июня в Томске.
- «Уфа» заняла 14-е место в Премьер-лиге, томский клуб пришел третьим в сезоне Футбольной национальной лиги.
- В другой паре за право сыграть в элитном дивизионе сразятся «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».
Тарасов – о ситуации в Екатеринбурге: «Как можно по ТВ называть противников храма козлищами?»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте