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«Крылья Советов» и «Уфа» проиграли ответки, но остались в РПЛ
Высший дивизион пополнится всего на две команды.
Самарские «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за место в РПЛ-2019/20, но остались в высшем дивизионе.
В первой игре самарская команда победила на выезде со счетом 3:1, а сегодня, 2 июня, уступила на родном стадионе 0:1. Таким образом, «Крылья» выиграли у нижегородцев по сумме двух матчей (3:2) и остались в Премьер-лиге.
- В другом стыковом противостоянии «Томь» по сумме двух игр уступила «Уфе» (1:2).
- По итогам РПЛ-2018/19 из высшего дивизиона вылетели две команды – «Енисей» и «Анжи».
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