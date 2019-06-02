Самарские «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за место в РПЛ-2019/20, но остались в высшем дивизионе.

В первой игре самарская команда победила на выезде со счетом 3:1, а сегодня, 2 июня, уступила на родном стадионе 0:1. Таким образом, «Крылья» выиграли у нижегородцев по сумме двух матчей (3:2) и остались в Премьер-лиге.

В другом стыковом противостоянии «Томь» по сумме двух игр уступила «Уфе» (1:2).

По итогам РПЛ-2018/19 из высшего дивизиона вылетели две команды – «Енисей» и «Анжи».

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