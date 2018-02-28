Тосно
    -
    19:30
    28.02.18
    Петровский
    Луч-Энергия
      Кубок России • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тосно - Луч-Энергия
      Кубок России - 28 февраля 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Тосно – Луч-Энергия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дмитрий Парфенов или Александр Григорян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тосно – Луч-Энергия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тосно и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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