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Амкар - Авангард Курск

Кубок России - 27 февраля 2018

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Амкар – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Игорь Беляев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Амкар и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

