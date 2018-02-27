Амкар
    -
    17:30
    27.02.18
    Звезда
    Авангард
      Кубок России • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Амкар - Авангард Курск
      Кубок России - 27 февраля 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Амкар – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Игорь Беляев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амкар и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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