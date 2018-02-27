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Пётр Занев – во время матча с «Авангардом»: «Как можно играть в футбол в -30, ***** [блин]?»
В суровой Перми по традиции очень холодно.
Капитан «Амкара» Пётр Занев выразил недоумение проведением матча 1/4 финала Кубка России в минусовую погоду.
«Как можно играть в футбол в -30, ***** [блин]?» – сказал Занев. Слова футболиста приводит корреспондент «Чемпионата».
- «Амкар» в серии пенальти проиграл курскому «Авангарду» и вылетел из Кубка.
- Матч между командами проходил при температуре -14 градусов.
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