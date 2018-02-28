«Крылья» и «Спартак» отслеживают температуру, приделав термометр к лопате. Как тебе, Илон Маск?

28 февраля «Крылья Советов» и «Спартак» должны зарубиться в Кубке России, но мешает погода. В Самаре очень холодно: если температура за час до матча опустится на 15 градусов ниже нуля, то делегатам матча потребуется согласие обеих сторон на участие в игре. Если кто-то откажется, то встречу перенесут.

«Крылья» и «Спартак» следят за ситуацией и уже вооружились крутыми термометрами. Они приделаны к лопате.

Это четвертьфинал. Победитель пары встретится с лучшим во встрече «Тосно» – «Луч».

Ранее в 1/2 финала вышли «Авагард» и «Шинник».

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