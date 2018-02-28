Матч «Крылья Советов» – «Спартак» в Кубке России перенесен из-за мороза

28 февраля «Крылья Советов» и «Спартак» должны были зарубиться в Кубке России, но помешала погода. В Самаре очень холодно: 15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что если температура за час до матча опустится ниже -15 градусов, то делегатам потребуется согласие обеих сторон на участие в игре. «Спартак» настаивал на переносе игры на 4 апреля, решал делегат – он тоже оказался против футбола в такую погоду.

Это четвертьфинал. Победитель пары встретится с лучшим во встрече «Тосно» – «Луч».

Ранее в 1/2 финала вышли «Авагард» и «Шинник».

Лучший спортивный телеграм