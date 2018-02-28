Павел Погребняк забил впервые за 2,5 года и вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России

«Тосно» переиграл в матче 1/4 финала Кубка России «Луч-Энергию» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал. Один из мячей в составе команды из Ленинградской области провел бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, удвоивший счет на 27-й минуте.

Это первый гол 34-летнего нападающего в официальных матчах взрослых команд впервые с 25 октября 2015 года, когда он забил за московское «Динамо» в игре со «Спартаком».

Решение о проведении матча «Тосно» – «Луч-Энергия» было принято в последние момент, когда термометр показывал температуру -13 градусов.

В октябре прошлого года Погребняк оформил дубль за молодежную команду «Динамо».

Погребняк перешел в «Тосно» нынешней зимой, пойдя на 10-кратное уменьшение зарплаты.

В «Динамо» Павел зарабатывал 2 миллиона евро в год.

Фото: Санкт-Петербург.ру.

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