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СКА-Хабаровск - Ахмат Грозный

Кубок России - 26 сентября 2018

Футбол, Кубок России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Ахмат на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Передня или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

