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Сызрань-2003 - Ростов

Кубок России - 26 сентября 2018

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Сызрань-2003 – Ростов на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сызрань-2003 и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сызрань-2003 и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

