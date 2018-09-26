Сызрань-2003
    -
    17:00
    26.09.18
    Ростов
      Кубок России • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сызрань-2003 - Ростов
      Кубок России - 26 сентября 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Сызрань-2003 – Ростов на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сызрань-2003 и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сызрань-2003 и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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