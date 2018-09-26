Чайка
    -
    19:00
    26.09.18
    Анжи
      Кубок России • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Чайка - Анжи
      Кубок России - 26 сентября 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Чайка – Анжи на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чайка и Анжи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чайка и Анжи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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