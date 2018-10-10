Тюмень
    -
    17:00
    10.10.18
    Геолог
    ЦСКА
      Кубок России • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тюмень - ЦСКА
      Кубок России - 10 октября 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Тюмень – ЦСКА на Eurosport.ru! 10 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Goran Aleksic или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тюмень и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тюмень и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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