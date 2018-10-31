Ахмат
    -
    19:30
    31.10.18
    Ахмат-Арена
    Арсенал Тула
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ахмат Грозный - Арсенал Тула
      Кубок России - 31 октября 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Ахмат – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рашид Рахимов или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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