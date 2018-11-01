Спартак
    -
    20:00
    01.11.18
    Стадион Спартак
    Анжи
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Анжи
      Кубок России - 1 ноября 2018

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Спартак – Анжи на Eurosport.ru! 1 ноября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рауль Рианчо или Магомед Адиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Анжи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Анжи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Георгий Илющенко
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      Всем привет! У «Спартака» все очень плохо. У «Анжи» – еще хуже. Нам точно не будет скучно.

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