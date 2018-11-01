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Крылья Советов - Краснодар

Кубок России - 1 ноября 2018

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Крылья Советов – Краснодар на Eurosport.ru! 1 ноября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Миодраг Божович или Олег Фоменко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Крылья Советов и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

