Урал
    -
    17:00
    07.03.19
    Екатеринбург Арена
    Спартак
      Кубок России • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Урал - Спартак
      Кубок России - 7 марта 2019

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Урал – Спартак на Eurosport.ru! 7 марта 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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