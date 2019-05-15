Арсенал Тула
Завершено
0
2
-
2
1
19:00
15.05.19
Арсенал
Урал
Кубок России • Полуфинал
Плей-офф
  • 2-ой тайм
  • Арсенал Тула
  • Урал
  • Альварес
    90'
  • ФидлерБрызгалов
    90'
  • ЕгорычевБавин
    78'
  • КонеАджоев
    74'
  • Мирзов
    67'
  • Емельянов
    62'
  • Ароян (А)
    58'
  • Перерыв
  • Арсенал Тула
  • Урал
  • АратореИльин
    45'
  • 1-ый тайм
  • Арсенал Тула
  • Урал
  • Араторе
    45'
  • Горбатенко
    45'
  • Бикфальви
    34'
  • Эль Кабир
    24'
  • Беляев
    23'
  • Бикфальви
    1'
Перед матчем

Онлайн
Арсенал Тула - Урал
Кубок России - 15 мая 2019

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Арсенал Тула – Урал на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игорь Черевченко или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал Тула и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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