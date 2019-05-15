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- 2-ой тайм
- Альварес90'
- ФидлерБрызгалов90'
- ЕгорычевБавин78'
- КонеАджоев74'
- Мирзов67'
- Емельянов62'
- Ароян (А)58'
- Перерыв
- АратореИльин45'
- 1-ый тайм
- Араторе45'
- Горбатенко45'
- Бикфальви34'
- Эль Кабир24'
- Беляев23'
- Бикфальви1'
Перед матчем
Онлайн
Арсенал Тула - Урал
Кубок России - 15 мая 2019
Футбол, Кубок России. Следите за матчем Арсенал Тула – Урал на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игорь Черевченко или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал Тула и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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