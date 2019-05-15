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- 2-ой тайм
- СмоловKvaratskhelia90'
- ПлиевЩадин86'
- ЭдерТарасов84'
- Плиев79'
- Глебов76'
- ЗайнутдиновКалачев71'
- ХёведесМихалик70'
- Смолов62'
- ИоновШомуродов62'
- 1-ый тайм
- Жемалетдинов45'
- Жемалетдинов44'
- Кверквелия37'
- Зайнутдинов7'
Перед матчем
Онлайн
Ростов - Локомотив
Кубок России - 15 мая 2019
Футбол, Кубок России. Следите за матчем Ростов – Локомотив на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ростов и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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