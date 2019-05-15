Ростов
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    19:30
    15.05.19
    Ростов Арена
    Локомотив
    Кубок России • Полуфинал
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Ростов
    • Локомотив
    • СмоловKvaratskhelia
      90'
    • ПлиевЩадин
      86'
    • ЭдерТарасов
      84'
    • Плиев
      79'
    • Глебов
      76'
    • ЗайнутдиновКалачев
      71'
    • ХёведесМихалик
      70'
    • Смолов
      62'
    • ИоновШомуродов
      62'
    • 1-ый тайм
    • Ростов
    • Локомотив
    • Жемалетдинов
      45'
    • Жемалетдинов
      44'
    • Кверквелия
      37'
    • Зайнутдинов
      7'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ростов - Локомотив
    Кубок России - 15 мая 2019

    Футбол, Кубок России. Следите за матчем Ростов – Локомотив на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ростов и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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