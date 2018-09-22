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«Покойся с миром, «Торпедо». Ультрас «Динамо» установили на стадионе соперника могильную плиту

«Покойся с миром, «Торпедо». Ультрас «Динамо» установили на стадионе соперника могильную плиту
Eurosport

35 мин. назад

Готовятся к матчу Кубка России.

Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против «Торпедо» установили могильную плиту на стадионе соперника.

«Покойся с миром, «Торпедо». 1924 – 2006», – написано на камне.

«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде. Rest In Peace, avto******», – добавили ультрас «Динамо».

  • 2006 – год вылета «Торпедо» из Премьер-лиги. В 2014 году клуб вернулся в РПЛ, но по итогам сезона вылетел обратно в ФНЛ.
  • Не подав заявку для участия в ФНЛ, «Торпедо» получило лицензию для игры в ПФЛ, где выступает в настоящий момент.
  • Матч «Торпедо» – «Динамо» пройдет 26 сентября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

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