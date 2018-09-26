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«Спасибо коллегам за идею». «Енисей» сделал графику с составом, как у «Монако» с Головиным

«Спасибо коллегам за идею». «Енисей» сделал графику с составом, как у «Монако» с Головиным
Eurosport

1 час назад

Продолжают разрывать твиттер.

«Енисей» объявил в твиттере состав на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против «Луки-Энергии».

Вместо фотографий игроков красноярцы поставили серых манекенов, именно так французские телевизионщики представили Александра Головина в первом матче за «Монако» в стартовом составе.

«Спасибо французским коллегам за идею. Наш состав на матч #ЛукиЕнисей!», – написал аккаунт «Енисея».

  • Головин провел первый матч за «Монако» в чемпионате Франции-2018/19 против «Анжера».
  • Дебют получился не очень – монегаски проиграли со счетом 0:1.

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