«Спасибо коллегам за идею». «Енисей» сделал графику с составом, как у «Монако» с Головиным
Продолжают разрывать твиттер.
«Енисей» объявил в твиттере состав на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против «Луки-Энергии».
Вместо фотографий игроков красноярцы поставили серых манекенов, именно так французские телевизионщики представили Александра Головина в первом матче за «Монако» в стартовом составе.
«Спасибо французским коллегам за идею. Наш состав на матч #ЛукиЕнисей!», – написал аккаунт «Енисея».
- Головин провел первый матч за «Монако» в чемпионате Франции-2018/19 против «Анжера».
- Дебют получился не очень – монегаски проиграли со счетом 0:1.
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