«Глушаков – это похороны. Наши». Трибуны холоднее погоды встретили капитана «Спартака»

Автобус «Спартака» приехал на матч с «Анжи» за два часа до игры, хотя обычно делает это гораздо раньше. Все из-за боязни потока ненависти в сторону Глушакова, которая подтвердилась по максимуму.

Капитану посвятили много кричалок и баннеров, самые безобидные из которых: «Глушаков – это похороны. Наши»; «Если сердце бьется – честь нет-нет, да продается»; «Хватит нас позорить»





Рианчо попросил трибуны прекратить унижения Дениса, но бесполезно. Каждое касание мяча капитана стадион встречал диким свистом, а поддерживал футболиста лишь одинокий болельщик, который пошел против системы.

Многие фанаты в знак протеста игру бойкотировали: не набралось и тринадцати тысяч зрителей. И вряд ли дело в неудобном календаре или плохой погоде. Маловероятно и то, что попадание Глушакова в стартовый состав вместе с его капитанской повязкой сильно обрадовало протестующих.



Для домашнего матча «Спартака» посещаемость была аномально низкой, но и этого хватило, чтобы возвращение Глушакова превратилось для него в кошмар. Денису нужно срочно набрать номер Быстрова для моральной поддержки. Хотя даже в случае Владимира после скандального возвращения в «Зенит» градус хейта, кажется, не был таким высоким.



У Глушакова есть только один вариант остаться в «Спартаке» – повторить путь Быстрова. На фоне всеобщей ненависти воспитанник «Зенита» чуть ли не в одиночку вытащил санкт-петербургский клуб на третье место – после провального первого круга на такой результат почти никто не надеялся. После этого отношения с фанатами сине-бело-голубых чуть улучшились, а тотальная вражда сменилась терпимостью. Если Денис к этому не готов, нужно выждать зимнее трансферное окно и бежать, не оглядываясь. Пока карьера окончательно не сломалась.

«Спартак» – «Анжи» – 1:0

(Фото: официальный сайт «Спартака»)

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