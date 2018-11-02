Рауль Рианчо: «Пока я в «Спартаке», на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Дениса Глушакова.

«Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России.

Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят», – цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Денис вернулся в основной состав после отставки Массимо Карреры.

Он был отлучен от тренировок с главной командой после поставленного лайка в инстаграме с критикой итальянского коуча.

«Спартак» победил «Анжи» в кубковом матче со счетом 1:0.

(Фото: официальный сайт «Спартака»)

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