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«Рад вернуться в команду. Идем дальше». Капитан «Спартака» Денис Глушаков – о матче с «Анжи»

«Рад вернуться в команду. Идем дальше». Глушаков – о матче с «Анжи»
Eurosport

57 мин. назад

И он многим не понравится.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выложил запись в инстаграме после победы в матче Кубка России над «Анжи» (1:0).

«Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше», – подписал фото Глушаков.

  • Денис вернулся в основной состав после отставки Массимо Карреры.
  • Он был отлучен от тренировок с главной командой после поставленного лайка под постом в инстаграме с критикой итальянского коуча.
  • По ходу матча фанаты заряжали в адрес Глушакова матерные частушки и вывесили несколько баннеров против игрока.

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