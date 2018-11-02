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«Рад вернуться в команду. Идем дальше». Капитан «Спартака» Денис Глушаков – о матче с «Анжи»
И он многим не понравится.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выложил запись в инстаграме после победы в матче Кубка России над «Анжи» (1:0).
«Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше», – подписал фото Глушаков.
- Денис вернулся в основной состав после отставки Массимо Карреры.
- Он был отлучен от тренировок с главной командой после поставленного лайка под постом в инстаграме с критикой итальянского коуча.
- По ходу матча фанаты заряжали в адрес Глушакова матерные частушки и вывесили несколько баннеров против игрока.
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