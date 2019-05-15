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«Локомотив» и «Урал» во второй раз за 3 года разыграют титул

«Локомотив» и «Урал» во второй раз за 3 года разыграют титул
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 18 ч. назад

Ну что, будет ремейк знаменитой драки?

В финале Кубка России-2018/19 сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив».

«Урал» в полуфинальной схватке с общим счетом 3:2 выиграл у тульского «Арсенала», а «Локомотив» со счетом 4:2 оказался сильнее «Ростова».

  • Финальный матч пройдет 22 мая в Самаре.
  • «Локомотив» семь раз побеждал в Кубке России, «Урал» – ни разу.
  • Команды встречались в финальной игре 2017 года. Тогда железнодорожники взяли верх со счетом 2:0.

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