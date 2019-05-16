Форвард «Урала» Владимир Ильин во время ответного матча Кубка России против «Арсенала» оскорбил футболиста туляков Резиуна Мирзова.

«Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова, назвав его чуркой. Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС, мы намерены обратиться и в УЕФА. За такие слова необходимо наказывать, нельзя оскорблять людей по национальному признаку. Я после игры обратился к судьям и попросил сделать запись об этом инциденте.

Он был расстроен и возмущен. Парень из «Урала», наверное, забыл правила поведения, надо напомнить о недопустимости подобного рода высказываний. По игре у нас вопросов нет, «Урал» оказался сильнее и заслужил выход в финал, но такие вещи, которые совершил Ильин, прощать не собираемся», – цитирует генерального директора «Арсенала» Дмитрия Балашова «Спорт-Экспресс».

«СЭ» также опубликовал протокол матча, в котором написано:

«После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды «Арсенал» Мирзов Резиуан N19 ударил рукой в лицо игрока команды «Урал» Ильина Владимира N11 (запись судейской бригады).

Представитель команды «Арсенал» в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию:

Игрок команды «Урал» Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды «Арсенал» Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно «чурка»).

«Урал» в ответном матче сыграл с «Арсеналом» вничью со счетом 2:2 и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка.

В главном матче турнира «Урал» сыграет с «Локо» – второй раз за 3 года.

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