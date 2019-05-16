Getty Images
Ильин во время матча Кубка России назвал Мирзова чуркой
Игрок «Урала» получил за провокацию удар по лицу.
Форвард «Урала» Владимир Ильин во время ответного матча Кубка России против «Арсенала» оскорбил футболиста туляков Резиуна Мирзова.
«Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова, назвав его чуркой. Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС, мы намерены обратиться и в УЕФА. За такие слова необходимо наказывать, нельзя оскорблять людей по национальному признаку. Я после игры обратился к судьям и попросил сделать запись об этом инциденте.
Он был расстроен и возмущен. Парень из «Урала», наверное, забыл правила поведения, надо напомнить о недопустимости подобного рода высказываний. По игре у нас вопросов нет, «Урал» оказался сильнее и заслужил выход в финал, но такие вещи, которые совершил Ильин, прощать не собираемся», – цитирует генерального директора «Арсенала» Дмитрия Балашова «Спорт-Экспресс».
«СЭ» также опубликовал протокол матча, в котором написано:
«После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды «Арсенал» Мирзов Резиуан N19 ударил рукой в лицо игрока команды «Урал» Ильина Владимира N11 (запись судейской бригады).
Представитель команды «Арсенал» в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию:
Игрок команды «Урал» Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды «Арсенал» Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно «чурка»).
- «Урал» в ответном матче сыграл с «Арсеналом» вничью со счетом 2:2 и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка.
- В главном матче турнира «Урал» сыграет с «Локо» – второй раз за 3 года.
В России не умеют создавать моменты. Лигу спасет только лучший плеймейкер Клоппа