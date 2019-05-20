«Локомотив» и «Урал» готовы сделать красиво – у матча сразу три интриги. Во-первых, кто возьмет трофей: «Локомотив» в рекордный восьмой раз или «Урал» впервые.

Во-вторых, в Самаре разыграется последняя путевка в Лигу Европы. Если трофей заберут екатеринбуржцы, то она достанется им. Если «Локомотив» – окно в еврокубки пробьет «Арсенал», ставший шестым в РПЛ.

В-третьих, последние матчи железнодорожников и «шмелей» получились жаркими и агрессивными. Были драки, судейские скандалы и разборки после игр. Если в таких эмоциях пройдет и финал, все будут только рады.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Урала» не будет сразу двух важнейших футболистов. Красную карточку в полуфинале с «Арсеналом» получил лидер Эрик Бикфальви. Клуб подал протест, но КДК оставил удаление в силе – румын не поможет парням в финале. Не будет и Николая Димитрова – болгарский полузащитник получил травму. В РПЛ эта парочка забила 11 мячей – треть всех голов «Урала». В Кубке они настреляли три мяча.

Мог пропустить матч Владимир Ильин, которого обвиняли в оскорблении игрока «Арсенала» Резиуана Мирзова. Форвард опроверг обвинения, а КДК не вынес решение в назначенный срок – Ильин готовится к финалу.

У «Локомотива» не будет наиважнейшего Кверквелии – грузин отыграл целиком все матчи этой РПЛ, но словил дисквалификацию в кубке. Зато неожиданно есть шанс на выход Хёведеса и Фарфана. Ранее сообщалось, что парни завершили сезон из-за травм.

«В составе все нормально, почти все здоровы. Фарфан тренируется. Посмотрим, может, выйдет на поле. По Хёведесу то же самое. Баринов уже занимается в общей группе. С ним все хорошо», – поделился Семин.

Не будет у «Локомотива» и Денисова: Семин утверждает, что у Игоря травма, но медиа уверены в конфликте полузащитника и руководства – все идет к расторжению контракта.

Форма

После зимней паузы у «Локомотива» прекрасная форма – всего одного поражение в 16 матчах. Особенно разошлась атака: в шести последних играх москвичи не забили только «Арсеналу» – остальным соперниками вталкивали минимум по два мяча. Все это привело к тому, что «Локомотив» уже попал в Лигу чемпионов, а если победит дома «Уфу», то перенесется сразу в группу.

У «Урала» все намного хуже – пять матчей без побед. Любопытно, что три последних игры «шмели» завершили со счетом 2:2. Кубок России – последний важный матч екатеринбуржцев: в РПЛ они останутся, но никаких задач уже не решают.

Кто что сказал

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»: «Два матча с «Уралом» подряд? Ну что сделаешь. Так сложилось. Мы друг друга хорошо знаем. Можно говорить и о плюсах, и о минусах. Условия для всех одинаковые – два дня на восстановление и матч.

Финал Кубка России – это совсем другая игра. Эмоций будет больше». (официальный сайт «Локомотива»)

Дмитрий Парфенов, главный тренер «Урала»: «Кубок теряет престиж? В чем? Вот чемпион страны – «Локомотив» – вышел в финал. Тот же «Спартак» очень хотел победить, но мы красно-белым не позволили. Это же не значит, что престиж теряется, правильно?

По значимости это второй трофей в стране. Какое может быть пренебрежение к таким соревнованиям? Нет ничего подобного. Титул, который на всю жизнь остается у тренеров и игроков». (Sportbox)

Лицом к лицу

«Локомотив» выиграл семь кубков России. Столько же у ЦСКА.

Последний Кубок России «Локо» выиграл в сезоне-2016/17. Тогда москвичи обыграли именно «Урал».

Для «Урала» тот финал был первым в истории.

В том финале состоялась драка, а арбитр удалил четырех футболистов.

Дмитрий Парфенов и Павел Погребняк дошли до финала Кубка России второй сезон подряд. В прошлом году они выиграли трофей с «Тосно».

В этом сезоне «Локо» еще не обыгрывал «Урал» – 1:2 дома и 2:2 на выезде.

В активе Семина пять побед в Кубке России.

«Урал» – «Локомотив»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. 38-летний рефери отработал на матче «Локомотива» и «Урала» в первом круге – тогда победили «шмели» (2:1).

Еще Лапочкин отсудил ответный полуфинал Кубка России «Ростов» – «Локомотив» (0:2) и с помощью VAR отменил гол в ворота москвичей. Еще при Сергее железнодорожники обыграли «Енисей» и «Ростов» (оба раза по 2:1).

«Урал» при Лапочкине в этом сезоне обыграл «Локомотив» и «Арсенал» (оба раза по 2:1).

В центре внимания

Герой

Братья Миранчуки набрали потрясную форму и ударно завершают сезон. В трех последних матчах братья настреляли 3+5. Семин идеально вписал Антона и Алексея в состав и заставил забыть о Фернандеше. Сейчас игрой «Локо» рулят близнецы – они и решат судьбу финала. Тем более, что на выходных Антон положил «Уралу» дубль.

Коэффициент Tennisi на то, что кто-то из братьев станет MVP матча, составляет 6,40. Меньше коф только на Смолова – 5,80. Тройку потенциальных героев замкнул кубковый маэстро Эдер – 7,20.

Лузер

Страндберг стал антигероем недавнего матча в РПЛ и свалил все на арбитра. Стефан слишком много спорил и до сих пор чувствует несправедливость. Он выйдет на финал с мыслями не о кубке, а о мести. Такие эмоции сыграют с ним злую шутку, и он точно не покажет свой максимум.

Победа «Локомотива»: 1,74

Ничья: 3,60

Победа «Урала»: 5,80

«Урал» забьет за 1,84

Во-первых, «шмели» не любят играть от обороны – Парфенов ставит команде атакующий и смелый футбол. В последних 15 матчах «Урал» не забил только «Зениту», ЦСКА, «Спартаку» и «Арсеналу». Тому же «Локомотиву» оранжевые закатили четыре за два матча.

Во-вторых, «Урал» набрал отличный ход и вонзил шесть мячей «Локо», «Арсеналу» и душнейшему «Оренбургу». В этих играх забивали Эль-Кабир, Погребняк и Панюков – есть козыри и без Бикфальви и Димитрова.

В-третьих, «Урал» слишком заряжен на «Локо». Москвичи лишили их кубка два года назад, а на этих выходных отобрали победу в матче РПЛ. Екатеринбург жаждет трофей и мести, чтобы сидеть на своих воротах.

Обе забьют за 2,23

С голом «Урала» мы уже разобрались – у «Локо» тоже не возникнет проблем, чтобы пробить Годзюра. После зимней паузы москвичи лишь раз уходили с поля без забитого мяча – в тульской игре с «Арсеналом». После того поражения железнодорожники вкрутили восемь банок сухому «Рубину», крепкому «Ростову» и тому же «Уралу».

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Антон Миранчук и Алексей МиранчукGetty Images

Лапочкин обратится к VAR за 2,25

В России давно ждут VAR и с удовольствием обкатывает его в Кубке России. Систему внедрили в полуфиналах, и во всех четырех матчах она пригодилась. «Ростов» получил пенальти из-за видеоповторов, «Урал» из-за системы потерял Бикфальви, «Локомотив» спасся после гола Ионова из офсайда.

Арбитры охотно используют систему в ключевые моменты, а финал Кубка – слишком большое событие, чтобы проигнорировать бонус. Спорные решения точно будут: считайте, что Лапочкин уже бежит к монитору.

Команды не забьют головой за 1,37

«Локо» и «Урал» – слишком большие мастера стандартов, чтобы чем-то друг друга удивить. В финале нет места мелочам, поэтому тренеры досконально разберут угловые и штрафные соперника. Да, у «Локомотива» не будет гиганта Кверквелии, но и у «Урала» выбыли Бикфальви и Димитров: первый – лидер команды по выигранным единоборствам, второй – исполнитель всех стандартов.

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