Московский «Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России (1:0) и выиграл трофей.

Железнодорожники взяли Кубок России в восьмой раз в своей истории и стали единоличными лидерами по победам в турнире, оторвавшись от ЦСКА (7).

За всю историю Кубка (с учетом СССР) «Локомотив» побеждал 10 раз.

За тур до конца чемпионата России «Локомотив» занимает второе место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Так как красно-зеленые выиграли Кубок и выступят в главном еврокубке, путевку в Лигу Европы получит шестая команда РПЛ. Сейчас это место занимает тульский «Арсенал».

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