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Семин сделал из «Локомотива» лучшую команду России. Она выигрывает трофеи каждый год
Железнодорожники не заканчивают сезон без побед.
Юрий Семин настолько велик, что даже во второй приход слепил из «Локомотива» одну из мощнейших команд России. Его возвращение в 2017 году сразу настроило железнодорожников на победный лад: Палыч обошел Газзаева по победам в Кубке России, обыграв «Урал» в финале (2:0).
При этом повторное пришествие каждый сезон сопровождалось отправлением Семина на биржу труда, но коуч регулярно затыкал и прессу, и болельщиков, и даже руководство. Восьмое место в чемпионате? Держите Кубок России. Жесткая ссора с президентом клуба Геркусом? Ловите первое золото РПЛ за 14 лет.
Этот сезон обошелся без упреков в сторону Юрия Павловича. «Локомотив» форсировал подготовку для Лиги чемпионов, укрепил состав крутыми трансферами Крыховяка, Смолова и Хёведеса, но посыпался в первой части чемпионата. Последнее место в ЛЧ с одной победой, пятое место в РПЛ и сгнившая чемпионская игра.
Бенедикт Хёведес празднует победный гол в дерби ЦСКА – «Локомотив»Getty Images
Во время зимней паузы «Локомотив» не завоевал кубок в Катаре, но после серьезно прибавил в чемпионате. Во втором круге железнодорожники проиграли только неугомонной «Туле», которая в этом сезоне вскрыла и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак».
Семин наконец-то нашел в обороне место Бенедикту Хёведесу, который стартом сезона осквернил прошлое в «Шальке». Палыч наладил отношения с Ману Фернандешом, ссорившимся с клубом через агента и не жавшим руку тренеру после замены. Он даже преобразовал Антона Миранчука, которого раньше знали только благодаря талантливому брату близнецу – после межсезонья нападающий настучал девять голов и оформил три ассиста.
В результате Семин вырубил шансы на второе место и чистый выход в групповой этап Лиги чемпионов – осталось победить в последнем туре «Уфу», и легко протоптал дорогу к финалу Кубка России, несмотря на тяжелый первый полуфинал с «Ростовом». В финале «Урал» готовил месть за 2017 год и смело размышлял о победе. В РПЛ «Локо» ни разу не победил екатеринбуржцев: сначала команда Парфенова выиграла 2:1, а перед Кубком России закрепил успех результативной ничьей – 2:2.
Юрий Семин и Ману ФернандешGetty Images
Но и тут Семин блестяще разобрал «Урал» по деталям и потушил все попытки соперника впереди даже с Крыховяком в центре обороны. «Локо» добился победы со скользким счетом (1:0), но матч не закончился крупнее только благодаря Ярославу Годзюру и неуверенности Рифата Жемалетдинова.
После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» москвичи завоевали три трофея за три года и вернулись в постоянную гонку за золото. Теперь железнодорожники обогнали ЦСКА по победам в Кубке России, а 72-летний тренер «Локо» продолжает покорять Россию, несмотря на возраст.
Не спешите выгонять Семина из «Локомотива», ведь ежегодно он показывает, что команда готова брать трофеи только с ним.