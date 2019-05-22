Юрий Семин настолько велик, что даже во второй приход слепил из «Локомотива» одну из мощнейших команд России. Его возвращение в 2017 году сразу настроило железнодорожников на победный лад: Палыч обошел Газзаева по победам в Кубке России, обыграв «Урал» в финале (2:0).

При этом повторное пришествие каждый сезон сопровождалось отправлением Семина на биржу труда, но коуч регулярно затыкал и прессу, и болельщиков, и даже руководство. Восьмое место в чемпионате? Держите Кубок России. Жесткая ссора с президентом клуба Геркусом? Ловите первое золото РПЛ за 14 лет.

Этот сезон обошелся без упреков в сторону Юрия Павловича. «Локомотив» форсировал подготовку для Лиги чемпионов, укрепил состав крутыми трансферами Крыховяка, Смолова и Хёведеса, но посыпался в первой части чемпионата. Последнее место в ЛЧ с одной победой, пятое место в РПЛ и сгнившая чемпионская игра.

Бенедикт Хёведес празднует победный гол в дерби ЦСКА – «Локомотив»Getty Images

Во время зимней паузы «Локомотив» не завоевал кубок в Катаре, но после серьезно прибавил в чемпионате. Во втором круге железнодорожники проиграли только неугомонной «Туле», которая в этом сезоне вскрыла и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак».

Семин наконец-то нашел в обороне место Бенедикту Хёведесу, который стартом сезона осквернил прошлое в «Шальке». Палыч наладил отношения с Ману Фернандешом, ссорившимся с клубом через агента и не жавшим руку тренеру после замены. Он даже преобразовал Антона Миранчука, которого раньше знали только благодаря талантливому брату близнецу – после межсезонья нападающий настучал девять голов и оформил три ассиста.

В результате Семин вырубил шансы на второе место и чистый выход в групповой этап Лиги чемпионов – осталось победить в последнем туре «Уфу», и легко протоптал дорогу к финалу Кубка России, несмотря на тяжелый первый полуфинал с «Ростовом». В финале «Урал» готовил месть за 2017 год и смело размышлял о победе. В РПЛ «Локо» ни разу не победил екатеринбуржцев: сначала команда Парфенова выиграла 2:1, а перед Кубком России закрепил успех результативной ничьей – 2:2.

Юрий Семин и Ману ФернандешGetty Images

Но и тут Семин блестяще разобрал «Урал» по деталям и потушил все попытки соперника впереди даже с Крыховяком в центре обороны. «Локо» добился победы со скользким счетом (1:0), но матч не закончился крупнее только благодаря Ярославу Годзюру и неуверенности Рифата Жемалетдинова.

После возвращения Юрия Семина в «Локомотив» москвичи завоевали три трофея за три года и вернулись в постоянную гонку за золото. Теперь железнодорожники обогнали ЦСКА по победам в Кубке России, а 72-летний тренер «Локо» продолжает покорять Россию, несмотря на возраст.

Не спешите выгонять Семина из «Локомотива», ведь ежегодно он показывает, что команда готова брать трофеи только с ним.

«Локомотив» – «Урал» – 1:0

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