Черноморец
    -
    18:30
    05.08.19
    Стадион Центральный
    Биолог
      Кубок России • 1/64 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Черноморец - Биолог
      Кубок России - 5 августа 2019

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Черноморец – Биолог на Eurosport.ru! 5 августа 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черноморец и Биолог и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Черноморец и Биолог, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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