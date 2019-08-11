Благовещенск
    -
    12:00
    11.08.19
    Сахалин
      Кубок России • 1/64 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Благовещенск - Сахалин
      Кубок России - 11 августа 2019

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Благовещенск – Сахалин на Eurosport.ru! 11 августа 2019 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Благовещенск и Сахалин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Благовещенск и Сахалин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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