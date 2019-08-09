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Иртыш - Динамо Барнаул
Кубок России - 9 августа 2019
Футбол, Кубок России. Следите за матчем Иртыш – Динамо Барнаул на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Динамо Барнаул и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Иртыш и Динамо Барнаул, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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