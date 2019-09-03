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Тюмень - Енисей

Кубок России - 3 сентября 2019

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Тюмень – Енисей на Eurosport.ru! 3 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Горан Алексич или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тюмень и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тюмень и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

